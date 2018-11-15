Büyükçekmece Belediyesi öğrencilerin sınav kaygısına "Dur" diyor

Her yıl milyonlarca öğrencinin liseye giriş için hazırlandığı TEOG sınavında heyecan ve konsantrasyon bozukluğu gibi nedenlerle sınavda sorun yaşayan öğrenciler yaşadıkları problemleri Büyükçekmece Belediyesi'nin uzman psikologlarına anlatıyor.

Birlikte çözüm yolları aranıyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin uzman psikologları her hafta Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 17.30'da öğrencilerle bir araya gelerek sınav psikolojisi nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı çözüm yolları üretiyor. Tepecik, Mimarsinan ve BMK kültür merkezlerinde faaliyet gösteren TEOG kursuna giden öğrenciler grup terapilerine katılarak sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabileceklerini uzman psikologlarla birlikte öğreniyor.

“Eğitim, ülkemize yaptığımız en iyi hizmettir”

Öğrencilerin eğitim durumlarını yakından takip eden ve sınavda başarılı olmaları için tüm imkanları sağlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımıza verdiğimiz eğitim hizmeti ülkemize yaptığımız en büyük hizmettir. TEOG sınavına katılan öğrencilerimiz ciddi sınav kaygısı yaşıyor. Kimi çok heyecanlanıyor, kimi kaygılanarak başarısız olmaktan korkuyor, kimi de konsantrasyon bozukluğu yaşıyor. Belediyemizin uzman psikologları hafta içi kültür merkezlerinde çocuklarımızla bir araya gelerek grup terapileri gerçekleştiriyor. Çoğu öğrencide bu terapilerin faydasını gördük. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı bizlere emanet eden ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.