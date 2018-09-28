Büyükçekmece Belediyesi Tropikal Fırtına'ya karşı kriz masası oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan “Tropik Fırtına” uyarısına karşı Kriz Masası oluşturan Büyükçekmece Belediyesi, olabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri aldı.

Tropical Medicane adı verilen kasırganın Türkiye'nin batı kesimlerini ve Marmara'nın batısını etkilemesi bekleniyor.

Meteorolojinin bu yöndeki uyarıları üzerine Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin nezaretinde acil olarak toplanan Büyükçekmece Belediyesi ilgili belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri beklenen fırtınaya karşı alınacak tedbirleri görüştü.

7/24 teyakkuzda olunacak

Meteorolojiden gelen uyarıya göre cumartesi öğleden sonra yağmurla başlayacak fırtınanın pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, olabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri aldı. Tüm ihtimalleri göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, 7/24 sistemine göre teyakkuzda olacak.

Vatandaşlar da uyarıldı

Büyükçekmece Belediyesi, beklenen fırtınanın bölgemizde etkili olması durumunda vatandaşları da yapması gerekenler konusunda uyardı. Fırtınanın etkili olduğu saatlerde vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması istenirken, ev ve işyerlerinde fırtınanın etkisiyle uçabilecek ve devrilebilecek eşyalara karşı tedbir alınması da istendi.Vatandaşlar acil durumlarda Büyükçekmece Belediyesi'nin 444 0 340 nolu telefonundan yardım isteyebilecek.