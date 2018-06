Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları görkemli bir törenle açıldı

11 spor branşında 2 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okullarında uzman antrenörler eşliğinde öğrencilere yaz tatilleri boyunca ücretsiz olarak eğitim verilecek. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulu’nun Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törene öğrenciler ve velililerinin yanı sıra Büyükçekmece’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

“Gözünüz arkada kalmayacak”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yaz Spor Okulu’na çocuklarını kaydettiren velilerin gözlerinin arkada kalmayacağını belirterek; “Öncelikle Büyükçekmece aileme çok teşekkür ediyorum. Çocuklarınızın okulu tatile girdi sizde onları Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksine, Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi’ne getirdiniz. Bundan sonrası bize ait. Bu çocuklarımızın kendilerine güvenini arttırmak için, hayatta daha güzel ve emin adımlarla yürüyebilmeleri için, bütün eğitim kademelerinde ve daha sonraki meslek hayatlarında daha güçlü olabilmelerini sağlamak için sporun çeşitli dallarında eğitim alacaklar” diye konuştu.

“Bizler için en büyük ibadettir”

Öğrencilerin tüm masraflarının Büyükçekmece Belediyesi’nce karşılanacağını da belirten Başkan Akgün sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizin geleceğini oluşturacak olan bu çocuklara hayatlarının her anında özellikle eğitim hayatlarının her kademesinde hizmet etmek bu çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamak, en iyi üniversitelerden mezun etmek ve bu çocukların eğitim hayatına katkı sağlamak sizler içinde bizler içinde büyük bir ibadettir. Çünkü bunlar geleceğimizi kurtaracak. Çünkü istikbalimiz bunlara emanet olacak. Her biri Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçileri olacaklardır. Cumhuriyete hizmet edecekler, demokrasiye hizmet edecekler. Ülkemizin kalkınmasına hizmet edecekler. O halde şimdi hizmet etme sırası bizde.”