Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulları’nda bu yıl futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, satranç, bisiklet, güreş, okçuluk, kaleci eğitimi ve spora başlangıç branşlarında eğitim verilecek.

Kayıtlar 6 Haziran’da sona erecek

23 Mayıs tarihinde başlayan yaz spor okulu kayıtları 9 Haziran gününe kadar devam edecek. Spora başlangıç için 5-6 yaş diğer spor branşları içinde 7 - 14 yaş aralığındaki öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

Çocuklarını Yaz spor okuluna kayıt ettirmek isteyen öğrenci velileri, Atatürk Spor Kompleksi, Atatürk Kültür Merkezi, Büyükçekmece Belediyesi sanat evleri ve muhtarlıklardan kayıt formu temin edebilir. Kayıt içinse hafta içi 08:30 - 18:00 saatleri arasında, hafta sonu ise 12:00 - 15:00 saatleri arasında Atatürk Spor Kompleksine formların teslim edilmesi gerekiyor.