Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu açılış töreni şölene dönüştü

Hasan Akgün, kültür ve sanat kenti olarak tanınan Büyükçekmece’de sporun da yaşam felsefesi olacağını belirterek, “Büyükçekmece denizi, parkları, spor tesisleri, yeşil alanları ve bisiklet yollarıyla muhteşem bir spor kentidir” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulları açılış töreni uçuş okullarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Büyükçekmece Atatürk Kompleksi’nde düzenlenen törene çok sayıda öğrenci, aileleri, ilçedeki spor kulüpleri ve Hasan Akgün’ün katıldı. Hazerfen Havaalanı’ndan havalanan Büyükçekmece Uçuş Okulu’nun uçakları mini bir gösteri yaptı. Çeşitli etkinlik ve gösterileri düzenlediği açılış töreninde sanatçı Murat Mermer de bir konser verdi.

“Çocuklarınıza mutlaka spor yaptırın”

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün spor kulübündekini stantlarını gezdi, ardından da 10 branşta spor eğitimi alacak olan öğrencilerle tek tek ilgilendi. Törende konuşan Hasan Akgün, “Herkese tavsiyem şu kendinizi spora alıştırın ya da alıştırmayın o sizin sorununuz. Lütfen çocuklarınızın kolundan tutun Büyükçekmece belediyesinin spor akademisinde mutlaka bir şeylerle uğraşmalarını sağlayınız. Etrafında tuzaklar var etrafında malum sorunlar var. Yaz aylarında sahil beldelerinde yazlık olan bizim gibi bölgelerde bazı kurtlar var 13-14 yaşındaki çocukları kandıran. Onların tuzağına tezgahına düşmemeleri için muhakkak çocuklara o anlamda sahip çıkınız” diye konuştu.

Başkan Akgün, ailelerin çocuklarını buraya getirmekle sadece spor yapmalarını sağlamadıklarını, medeni cesaretlerini elde etmelerine de büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Büyükçekmece’ye 3 yüzme havuzu müjdesi

Konuşmasında belediye olarak yüzme havuzu yapma noktasında eksiklikleri olduğunu söyleyen Başkan Akgün, 3 yeni havuzun yapılacağı müjdesini verdi. Akgün, “ Gelecek sene bir tanesi burada planlandı. 25’e 50 veya 12 buçuğa 25 yarı olimpik veya olimpik. Bir tanesi burada olmak üzere toplam üç tane her vatandaşın istifade edebileceği yüzme havuzu devreye girecek. Bunlardan bir tanesi Mimaroba da bir tanesi bu stadın içinde bir tanesi de Albatros sahilinde zaten kabası bitmiş durumda” dedi.

5 yaşından 85 yaşına spor imkanı

Büyükçekmece’de spor yapmak isteyenlerin her türlü olanağa sahip olduğunu söyleyen Başkan Akgün, “Büyükçekmece de ister çocuk olun isterseniz 85 yasında teyze dede olun fark etmez eğer spor yapmak istiyorsanız, eğer doktora para vermek istemiyorsanız sabahleyin kordon boyunda veya da bu sahada, Mimar Sinan sahilinde veya spor aletlerinin olduğu parklarda diğer alanlarda, Büyük Atatürk parkında yürüyüşünüzü yaparsınız. Yaz boyunca sahilden denize girersiniz hiçbir şeye para ödemiyorsunuz. Bunları yaparsanız kolesterolü düşürürsünüz trigliserit düşer. Kalp damar sertliği olmaz hayatınız daha konforlu olur. Büyükçekmece de yaşayıp da spor yapamadım diyenleri ben spor tembeli olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Törende çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğrenci ve sporculara madalyaları takdim edildi.