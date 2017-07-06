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06 Temmuz 2017 13:00

Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu törenle açılıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nce her yıl açılan yaz spor okulunun açılış töreni 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00’da Atatürk Spor Kompleksi’nde Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu törenle açılıyor

06 Temmuz 2017 13:00

Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleşecek. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’nin kültür ve sanattan sonra sporda da öncü bir kent olacağını belirterek, “Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde ülkemize yeni şampiyonlar kazandıracağız” dedi.


Öğrencilerin, uzun yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri, yeni eğitim öğretim yılına daha zinde bir şekilde hazırlanmaları amacıyla Büyükçekmece Belediyesi’nce her yıl açılan yaz spor okulunun resmi açılış töreni 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00 ‘da Atatürk Spor Kompleksi’nde Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleşecek. 2 binin üzerinde öğrencinin aileleri ile birlikte katılacakları açılış töreni adeta bir spor şölenine dönüşecek. Programın son bölümünde ise sevilen sanatçı Murat Mermer bir konser verecek.



Başkan Akgün’den velilere çağrı


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sporun çocuklar ve gençler gelişmesi üzerindeki olumlu etkilerinin asla tartışılamayacağının altını çizerek; “Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde her yıl açmış olduğumu Yaz Spor Okulu’na 2 binin üzerinde öğrenci katılıyor. Bu öğrencilerimiz hem yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçiriyor hem de yeni eğitim - öğretim dönemine daha zihne bir şekilde hazırlanıyorlar” dedi.


Büyükçekmece ailesine çocuklarını yaz spor okuluna gönderme çağrısı da yapan Başkan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda tüm branşlarda uzman antrenörlerimiz görev almaktadır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı da yine ücretsiz olarak tarafımızdan karşılanmaktadır. Büyük Büyükçekmece aileme çağrımız çocuklarınızın daha sağlıklı gelişmesini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyorsanız mutlaka yaz spor okullarına gönderin” ifadelerini kullandı.



10 branşta eğitim verilecek


8 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış töreni ile kapılarını açacak olan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulları 10 branşta eğitim verecek. Futbol, Voleybol, Atletizm, Okçuluk, Kaleci Eğitimi, Güreş, Bisiklet, Tenis, Satranç branşlarına verilecek olan eğitimler Atatürk Spor Kompleksi, Mimarsinan Baba Hakkı Stadı, Güzelce Turgay Şeren Stadı, Celaliye Kemal Karasu Stadı, Sinanoba Çağla Büyükakçay Tenis Kortu ve Büyükçekmece Öğretmen Evi’nde düzenlenecek.




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