Büyükçekmece Belediyesi'nden Galatasaray'a 126 dönümlük arazi

Büyükçekmece Belediyesi, Galatasaray Spor Kulübü'ne 126 dönümlük arazi tahsis etti. Arazinin devir teslim törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'ne Büyükçekmece Belediyesi tarafından arazi tahsis edildi. Galatasaray ile Büyükçekmece Belediyesi arasında Galatasaray Büyükçekmece Spor Tesisleri Projesi'nin hayata geçirilmesi için yer teslim protokolüne Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Genel Sekreter İlber Aydemir katıldı.

Daha önce Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis etmiş oldukları arazi ile Galatasaray ile yeni bir yer teslimi yapacaklarını söyleyen Hasan Akgün, "Büyükçekmece yeşil alan bakımından Türkiye'nin ve İstanbul en büyük yerlerine sahip. 130 dönümü bulacak alanda Galatasaray Spor Kulübü alt yapı için sporcu sporcu fabrikası gibi çalışabileceği bir tesisler grubu yapmak üzere çalışmalar başlatacaktır. Eğer başka spor kulüpleri; Fenerbahçe ve Beşiktaş da ciddi şekilde gelirse iş birliği yapacağımızı açıklamak istiyoruz" diye konuştu.

Mustafa Cengiz: "126 dönümlük araziyi canlandıracağız"

Hasan Akgün ve Büyükçekmece halkına teşekkür eden Mustafa Cengiz, "126 dönümlük araziyi canlandıracağız. Türk sporunun alt yapısı için değerlendirmek istiyoruz. Riva ve Florya'nın üzerinde yeni oluşumlar oluyor. Biz yeni aktifler bulma içerisindeyiz. Mülk olmasa bile kullanım kazanımı. Galatasaray'a uzun vadede çok katkı sağlayacaktır. Alt yapı için kulübümüz tarafından yapılacaktır. Yeniden canlandıracağımız bu yatırım Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

2009 yılında Galatasaray eski başkanı Adnan Polat döneminde bu arazi için talep aldıklarını belirten Hasan Akgün, "Biz bu yeri meclis kararı ile o dönem tahsis etmeseydik, bu yer trafik eğitim alanı olacaktı. Yeri kanun koyucu 30 yıl ile sınırlamıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, ayrıca arazinin nasıl değerlendireceği konusunda projenin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Konuşmaların ardından iki başkan protokolü imzaladı ve basın mensuplarına el sıkışarak poz verdi.