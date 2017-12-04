Büyükçekmece Belediyesi’nden modern sosyal tesis

Büyük Atatürk Parkı eklenen yenilikler sayesinde İstanbul’un en gözde yeşil alanlarından biri halini alıyor. Büyükçekmecelilere birçok hizmet sunan parka evlendirme dairesi ve spor tesisi projelerinin yapımı son hız devam ediyor. Vatandaşlar, yakında tamamlanacak ve hizmete girecek olan iki tesis sayesinde birçok yeni hizmete de kavuşmuş olacak.

Çalışmalarda sona yaklaşıldı

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün boyu doğa ve sporseverlerin uğrak adresi olan Büyük Atatürk Parkı’nda fitness salonu, basketbol sahası, üzeri kapalı tenis sahası, üzeri açık tenis sahası, üzeri açık basketbol sahası ve mini golf sahası çalışmalarını sürdürüyor. 147 metrekare alana sahip olan spor tesisi, 140 metrekarelik kafeterya, duş alanları, soyunma odaları, bebek bakım odaları da hizmet verecek. Evlendirme dairesinin yapım çalışmalarına da devam eden ekipler çalışmalarında sona yaklaşmış durumda.