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26 Temmuz 2018 15:46

Büyükçekmece Belediyesi’nden sağlıklı park atağı

Büyükçekmece’deki parklarda yer alan tüm oyun grupları, çocukların sağlığını riske atmayan sağlıklı malzemelerden seçiliyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nden sağlıklı park atağı

26 Temmuz 2018 15:46


Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçeye kazandırdığı yeni parkların sayısını sürekli arttırırken, yeni yapılan park projeleriyle de ilklere imza atmaya devam ediyor.


Başkan Akgün’ün talimatları doğrultusunda parklarda yer alan tüm oyun grupları, çocukların sağlığını riske atmayan sağlıklı malzemelerden seçiliyor.



Parkların güvenliği ve sağlığı ön planda


Ekipler, parklarda bulunan tüm oyun gruplarının bakım ve onarımlarını yaparken, parklarda peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmaları, parkların güvenliği için demir ferforjelerin yapılması ve bakımı, park zeminlerinin yenilenmesi ve hijyeni, parkların temizliği ve oyun gruplarının dezenfekte edilmesi gibi pek çok çalışmayı da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çocukların güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturabilecek her durum için önlem alan ekipler, mesailerine aralıksız olarak devam ediyor.



Kordonboyu Sosyal Tesisi’ne modern ve güvenli park


Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak, Dr. Hasan Akgün’ün baştan sona yenileyerek Büyükçekmece sahiline kazandırdığı Kordonboyu Sosyal Tesisi’nin bahçesinde peyzaj çalışmaları ve park alanı çalışmaları yaptı. Tesisin bahçesinde yer alan güvenli çocuk oyun grubu sayesinde, çocuklar ve aileleri huzurla zaman geçirebilecek.



Eski park artık çok daha güvenli ve eğlenceli


Kordonboyu’nda yapılan bir diğer çalışma ise, Kordonboyu Sosyal Tesisi’nin yanında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan park alanı oldu. Ömrünü tamamlayan eski çocuk parkı yerine modern ve kaliteli oyun gruplarının kullanıldığı bir park yapıldı. Yenilenen parka yerleştirilen oyun gruplarında çocukların sağlığı düşünülerek en kaliteli ve güvenli malzemeler kullanıldı. Ayrıca güvenliğin sağlanabilmesi için parkın etrafı demir ferforjelerle korunuyor. Çocuklar tarafından yoğun ilgi gören parklardan aileler de oldukça memnun.




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