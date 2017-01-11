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11 Ocak 2017 10:44

Büyükçekmece Belediyesinden soğuk havalarda çorba ikramı

Büyükçekmece Belediyesinden soğuk havalarda çorba ikramı

11 Ocak 2017 10:44

Büyükçekmece Belediyesi, kışın mevsimin soğuk günlerinde vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sabahın ilk saatlerinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, otobüs duraklarında yapılan ücretsiz sıcak çorba dağıtımı vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
İstanbul’da son yılların en soğuk günleri yaşanırken Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların içini ısıtan çorba hizmeti vermeye başladı. Vatandaşlar ikram aracındaki hazır çorba, kahve ve çay ikramlarından istediğini seçip içebilirken otobüs durakları dışında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde de çorba ikramı yapılıyor.
Sıcak çorba ikramına ilgi gösteren vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesinin verdiği hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Soğuk ve karlı havada işe, okula gidenler için çok iyi bir uygulama olmuş. Sabah çok erken saatte çıkıp kahvaltı yapamayanlar var. Büyükçekmece Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.
Büyükçekmece Belediyesinin sıcak çorba ikramı soğuk günlerde devam edecek.



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