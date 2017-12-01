Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:06

Büyükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Büyükçekmece Belediyesi, Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde Şehir Teknolojileri kategorisinde, Kent Bilgi Sistemi Otomasyonu ile ödüle layık görüldü.

Büyükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

01 Aralık 2017 11:06


Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler proje yarışması olarak kabul edilen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde ödüle layık görüldü.


Altın Karınca Belediyecilik Ödülünü MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Para ve zaman kaynağını en iyi biçimde kullanabilmek için geliştirdiğimiz verimli belediyecilik projesiyle ödül aldık” dedi.


Dr. Akgün şöyle konuştu: "Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde Şehir Teknolojileri kategorisinde, Kent Bilgi Sistemi Otomasyonumuzla Türkiye’de 1’inci olarak ödül aldık. ’Akıllı şehirler’ kapsamında çalıştığımız projelerimizden biri olan ve kaynaklarımızı verimli yönetmek için hayata geçirdiğimiz Flexcity projesiyle bizleri bu ödüle layık gören jüriye, Marmara Belediyeler Birliğimize ve projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece’mizi çağdaş teknolojilerle ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeyle belediye binamızda kağıt kullanımını bıraktı, vatandaşın işini çok hızlı bir biçimde halletmeye başladık ve her türlü kaynak verimliliğini sağladık.”


Altın Karınca Ödül Töreni’nde yarışmaya müracaat eden 262 projeden 47’si; afet yönetimi, ulaşım, kültür-sanat, sosyal belediyecilik, şehircilik alt yapısı, kurumsal gelişim, sürdürülebilir çevre yönetimi, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve iş birliği alanında ödüle layık görüldü. Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği bir süredir belediyede uygulanan kent bilgi sistemi kendi alanında en büyük ödülü aldı.


MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1’inci olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç