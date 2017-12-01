Büyükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler proje yarışması olarak kabul edilen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde ödüle layık görüldü.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülünü MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Para ve zaman kaynağını en iyi biçimde kullanabilmek için geliştirdiğimiz verimli belediyecilik projesiyle ödül aldık” dedi.

Dr. Akgün şöyle konuştu: "Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde Şehir Teknolojileri kategorisinde, Kent Bilgi Sistemi Otomasyonumuzla Türkiye’de 1’inci olarak ödül aldık. ’Akıllı şehirler’ kapsamında çalıştığımız projelerimizden biri olan ve kaynaklarımızı verimli yönetmek için hayata geçirdiğimiz Flexcity projesiyle bizleri bu ödüle layık gören jüriye, Marmara Belediyeler Birliğimize ve projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece’mizi çağdaş teknolojilerle ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeyle belediye binamızda kağıt kullanımını bıraktı, vatandaşın işini çok hızlı bir biçimde halletmeye başladık ve her türlü kaynak verimliliğini sağladık.”

Altın Karınca Ödül Töreni’nde yarışmaya müracaat eden 262 projeden 47’si; afet yönetimi, ulaşım, kültür-sanat, sosyal belediyecilik, şehircilik alt yapısı, kurumsal gelişim, sürdürülebilir çevre yönetimi, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve iş birliği alanında ödüle layık görüldü. Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği bir süredir belediyede uygulanan kent bilgi sistemi kendi alanında en büyük ödülü aldı.

MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1’inci olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti.