Büyükçekmece - Büyükada seferleri başladı

Büyükçekmece Belediyesi ve TURYOL işbirliğiyle salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere yapılacak Büyükçekmece - Büyükada seferleri, sabah 09:00’da Mimarsinan İskelesi’nden yapılacak. Büyükada’dan Büyükçekmece’ye dönüş saati ise 17:30 olarak belirlendi. Büyükçekmece - Büyükada arası ulaşım hizmetinin tarifesi ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olacak.

Mehtap turları her akşam düzenlenecek

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu yaz mevsimi boyunca akşam saatlerinde Büyükçekmece’de Mehtap turları da düzenlenecek. Albatros sahilinden her gece 22:30’da başlayacak Mehtap turlarının tarifesi de 15 TL olarak belirlendi. Seferle hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 530 592 83 67 nolu telefonu arayabilecekler.

“Bölge halkına hayırlı olsun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece - Büyükada vapur seferlerinin Ramazan Bayramı’nın birinci gününde başladığını hatırlatarak; “Büyükçekmece ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.