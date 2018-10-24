İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan Cumhuriyet Kent Meydanı’nda sona gelindi.

Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sona gelindi. Meydan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girecek.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçeye kazandırdığı Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde yer alan Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenleme ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Meydan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 21.00'de gerçekleşecek olan Aleyna Tilki konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine ve milli bayramlarımıza sahip çıkan Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Akgün'ün ilçeye armağan ettiği Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerini sürdüren Akgün, milli bayram ve törenlerin yapılacağı Büyükçekmece'ye yakışacak modern ve büyük bir meydanı ilçeye kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyor. Havuz ve peyzaj çalışmasıyla modern bir görünüm oluşturan meydan ayrıca Büyükçekmecelilerin hoşça vakit geçirebileceği bir alan olarak da tasarlandı.



Büyükçekmecelilere görsel bir şölen sunacak


Mimarisi ve hizmet kalitesiyle sadece Büyükçekmece'de değil diğer tüm ilçeler arasında örnek gösterilen Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde yapımı devam eden Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenleme ve yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Toplamda 32 bin 500 metrekare alandan oluşan meydanın içerisinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büstleri, heykeller ve süs havuzları yer alıyor. Meydan içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları sayesinde bitki ve ağaç dikimleri de yapılıyor. Özel aydınlatmalar sayesinde meydan, gündüzleri olduğu gibi gece de büyüleyici bir atmosfere sahip olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.