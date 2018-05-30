Büyükçekmece, doğayla iç içe muhteşem bir sosyal tesise daha kavuşuyor

Celaliye Mahallesi’nde belediye hizmet alanı üzerinde yer alan metruk çay bahçesinin yıkılmasının ardından, bölge halkının sosyal faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanması için kollarını sıvayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgede yeni bir sosyal tesisin yapımı için talimat vermişti.

Pek çok sosyal imkanı barındırıyor

Akgün’ün verdiği talimat doğrultusunda yapımına devam edilen tesis, Büyükçekmecelilere pek çok sosyal ayrıcalık sunacak. 13 bin 180 metrekarelik ağaçlık alan içerisine inşa edilen tesis doğayla iç içe. 500 metrekare kapalı alana sahip tesisin ayrıca, 150 metrekaresi teras ve 300 metrekaresi de ön bahçe olarak tasarlanıyor. İçerisinde; spor alanları, düğün salonu, restoran ve kafeteryalar yer alacak.

“Ayrıcalıklı bir tesis olacak”

Celaliye’de yapımı devam eden sosyal tesisin ayrıcalıklı bir tesis olacağını kaydeden Başkan Akgün; "Celaliye Mahallesi’nde yer alan çamlık alandan halkımızın daha iyi yararlanabilmesi için bir sosyal tesis projesi geliştirdik. Tesisimiz, konumu ve sosyal yaşama kattığı ayrıcalıklarla vatandaşlarımıza hizmet verecek’’ diye konuştu.