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11 Ocak 2017 13:16

Büyükçekmece esnafına ’hayvan dostu’ sticker

Büyükçekmece esnafına ’hayvan dostu’ sticker

11 Ocak 2017 13:16

Büyükçekmece Belediyesi, barınak ve sokaktaki sahipsiz hayvanlar için yiyecek desteği veren duyarlı esnafın iş yerine ’hayvan dostu’ olduğunu gösteren stickerlar yapıştırıyor.
Büyükçekmece Belediyesi, kendi bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 5 bin sahipsiz hayvanın bakımını üstlenirken ayrıca sokakta yaşamını sürdüren binlerce kedi ve köpeğe de yiyecek desteği sağlıyor. Hayvanların beslenmesi konusunda çok sayıda işletme de belediyeye destek veriyor. Yemek üretim tesisleri, lokantalar ve fırınlar artık yemeklerini belediyeye vererek hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.
Büyükçekmece Belediyesi de, bu işletmelerin ’hayvan dostu’ olduğunu gösteren bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, iş yerlerinin kapı ve camlarına ’hayvan dostu’ stickerları yapıştırılıyor.

"Büyükçekmece esnafımız duyarlı"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, barınaktaki 5 bin sahipsiz hayvan ve sokak hayvanlarının beslenmesinin ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkat çekerek, "Büyükçekmece’nin hayvan dostu ve duyarlı esnafları bu anlamda bize destek veriyor. Biz de hem bu esnafımızın hayvan dostu olduğunun bilinmesi, hem de diğer esnaflarımızı teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık" dedi.



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