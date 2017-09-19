Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 11:25

Büyükçekmece, Europe Cup’ta ilk maçına çıkıyor

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup ilk maçında Ukrayna’nın BC Dnipro takımını ağırlayacak.

Büyükçekmece, Europe Cup’ta ilk maçına çıkıyor

19 Eylül 2017 11:25


Yeni sezona güçlü transferleri ve Göl Kupası Şampiyonluğu moraliyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, bu yılda FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil ediyor.



Hedef mutlak galibiyet


20 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Gazanfer Bilge Spor Kompleksi’nde Ukrayna’nın BC Dnipro takımı ile karşılaşacak olan Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Eleme usulü yapılacak olan maçın rövanşı ise 27 Eylül tarihinde Ukrayna’da oynanacak.



“Takımımıza destek olun”


Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı Başkanı Dr. Hasan Akgün, takımın parkeye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağını ve bu yılda FIBA Europe Cup’ta Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, tüm Büyükçekmecelileri takıma destek olmaya çağırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç