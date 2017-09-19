Büyükçekmece, Europe Cup’ta ilk maçına çıkıyor

Yeni sezona güçlü transferleri ve Göl Kupası Şampiyonluğu moraliyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, bu yılda FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil ediyor.

Hedef mutlak galibiyet

20 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Gazanfer Bilge Spor Kompleksi’nde Ukrayna’nın BC Dnipro takımı ile karşılaşacak olan Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Eleme usulü yapılacak olan maçın rövanşı ise 27 Eylül tarihinde Ukrayna’da oynanacak.

“Takımımıza destek olun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı Başkanı Dr. Hasan Akgün, takımın parkeye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağını ve bu yılda FIBA Europe Cup’ta Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, tüm Büyükçekmecelileri takıma destek olmaya çağırdı.