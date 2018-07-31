Büyükçekmece Festivali muhteşem görsel şölenle başladı

Binlerce konuk Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü’nde buluştuğu gecede çeşitli danslar sergilenirken, müzik kutusundan çıkan balerinin gösterisi ise ilgiyle izlendi.

19’uncusu gerçekleşen Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılışı gerçekleşti. İstanbul Kent Orkestrasının mehter takımı gösterisiyle başlayan festivalin açılışına yüzlerce vatandaş katıldı.

Mehter gösterisiyle başlayan açılışın ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ile beraberindeki heyet, konuklarla beraber sevgi bahçesine dostluğun simgesi adına fidan dikti. Dostluğun simgesi olarak bir diğer eser olan Barış kütüğüne ülkelerin plaketleri çakıldı. Başkan Akgün ve Cheonan Başkanı Young ile konuklar yine burada barış kütüğüne kendi ülkelerinin plaketlerini çakarak barışa ve dostluğa vurgu yaptı.

Dev müzik kutusundan balerin çıktı

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalin açılışında meşhur balerinli müzik kutusu Kültür Park’a kuruldu. Müzik kutusundan çıkan balerininin gösterisi vatandaşları adeta mest etti.

Kültür Park içerisinde oluşturulan “Haydi Rastgele” sergisinin açılışı yapıldı. Başkan Akgün ve Başkan Young’ın serginini ardından salıncakta sallanması renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükçekmece Gölü’nde açılış kapsamında ışık gösterisi oluşturuldu. Işık gösterisinde suya Türk Bayrağı yansıtılırken, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşları çalınarak büyük coşku yaşatıldı.

Işık ve su gösterisinin ardında havai fişeklerin atılmasıyla açılış seremonisine adım atıldı. Havai fişekler adeta gökyüzünü gündüze çevirdi.

Çeşitli danslarla geceye renk kattılar

Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda Büyükçekmeceli gençler ve çocuklar gösterilerini sundular. Yaptıkları koreografi vatandaşlardan büyük alkış alırken, doğa temalı koreografi dansı, konuk ülkelerin de dahil olmasıyla muhteşem bir gösteriye imza atıldı. Sonrasında ise konuk ülkelerin dansçıları geleneksel danslarıyla sahneye giriş yaptılar. Birbirlerine eşlik eden konuklar daha sonrasında ev sahibi Türkiye’nin çıkmasıyla birlikte ülkemizin türküleriyle hep birlikte dans etti. Vatandaşlar, renkli görüntülerin oluştuğu dansları alkış yağmuruna tuttu.

Başkan Akgün ve beraberindeki heyet, Büyükçekmeceli çocuklar ve konuklar ile birlikte dostluk ateşinin yakılması için düğmeye bastı ve dostluk ateşinin yanmasıyla resmi açılış gerçekleşti.

“Şu anda Büyükçekmece’de kültür ve sanat tüm hızıyla devam ediyor”

Sanata ve kültüre doymak isteyenlerin ve festivalin eğlencesine kapılmak isteyenleri ilçeye davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman veya halkın söylemiyle Mimar Sinan Köprüsü üzerinde 64 ülkeden Büyükçekmece’ye gelen bin 500 sanat elçisi ellerini kaldırdılar, bayraklarını açtılar “Sevgi birbirimize, barış hepimize” dediler. Şu anda Büyükçekmece’de kültür ve sanat tüm hızıyla devam ediyor. Kültür de, sanat da, barış da, dostluk da Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde buluştu, kaynaştı. Sevgi birbirimize, barış hepimize dedi ve demeye devam ediyor. Kültürden, sanattan nasibini almak isteyen varsa, dünya gençliğinde buluşmak isteyen varsa Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerine, Büyükçekmece Kültür Park’a gelsinler. Her şey bedava, yemek, balık her şey burada çok ucuz” diye konuştu.