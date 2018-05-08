Büyükçekmece için sözü olanlar ilk toplantısı gerçekleştirildi

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Derneği (BÜSTKİD), ‘Daha güzel bir Büyükçekmece’ hedefiyle bünyesinde yer alan 46 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi. CHP ve MHP Büyükçekmece İlçe Yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 34 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi söz alarak bölge sorunları ve çözüm önerilerine yönelik tespitlerde bulundu.

Moderatörlüğü Sinanoba Mahalle Muhtarı, aynı zamanda BÜSTKİD Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akkan ile BÜSTKİD Başkan Yardımcısı Gürcan Acun tarafından gerçekleştirilen toplantıda tüm katılımcı STK’lara birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Büyük ilgi gören toplantıda açılış konuşmasını yapan BÜSTKİD Genel Başkanı Derya Kök, "Üye kuruluşlarımızın toplum içinde daha güçlü ve sağlam bir yer edinmesine, daha etkili, kapsamlı ve uluslararası standartlara yakın faaliyetlerde bulunma imkanına sahip olmalarına, yerel yönetimimiz ile diyalog içerisinde ve koordineli bir şekilde sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm bulabilmek, kent yönetimine katkı sunabilmek amacıyla hareket ediyoruz. Ancak bu amacımızdan daha önemli bir misyonumuz vardır. O misyon milli ve manevi değerlerimizle, ülke bütünlüğümüzle ilgilidir. Bizler; kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, hiç bir yurttaşımızı ötekileştirmeden, tahriklere kapılmadan, siyasi görüşüne, dini inancına ve etnik kökenine bakmaksızın vatanımızın bütünlüğü, bayrağımızın tekliği, Atatürk ilke ve devrimleri, hukukun üstünlüğü ve Büyükçekmece ortak değerleri etrafında birleşip, hoşgörülü, toleranslı ve dayanışma içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu ortak değerleri özümsemiş, benimsemiş dernekler, vakıflar, meslek odaları ve muhtarlar olarak, Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Derneği çatısı altında birleşerek bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz" dedi.