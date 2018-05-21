Büyükçekmece Kordonboyu Sosyal Tesisi gün sayıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda projelendirilen ve yapımına başlanan Kordonboyu Sosyal Tesisi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Kordonboyu’nda hizmet veren eski dükkanların restore edilmesi sayesinde Büyükçekmece sahili, pek çok hizmeti barındıran yeni sosyal tesise kavuşacak. En uzun sahil şeritlerinden biri olan Kordonboyu’nda sosyal hayatın daha da canlanması ve sahile gelen vatandaşların çeşitli aktivitelerle kaliteli zaman geçirebileceği bir yaşam merkezi hazırlanıyor. Tesis içerisinde; çocuk oyun alanının da hizmet vereceği 372 metrekarelik bir restoran, içerisinde okuma salonunun da bulunduğu 510 metrekarelik bir kafe, 210 metrekarelik bar, 190 metrekarelik Taksim Kıraathanesi, 200 metrekarelik bir fitness salonu, soyunma odaları, mescit, kadın ve erkek kuaförü ve ayrıca, farklı hizmetler verecek toplamda 662 metrekarelik dört dükkan da bulunuyor.

Örnek bir sosyal tesis inşa ettik

Hayata geçirdiği sosyal yaşam projeleriyle fark yaratan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Kordonboyu Sosyal Merkezi’nin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek şunları söyledi; “Özellikle yaz aylarında Büyükçekmece Kordonboyu insan akınına uğrayan, çok önemli bir sosyal yaşam alanı. Biz de bunu düşünerek Kordonboyu’nun değerine değer katacak sosyal tesis projemizi hayata geçirme kararı aldık. Sahilde bulunan eski binayı tamamen yenileyerek içerisinde, kafesi, restoranı, fitness salonu kıraathanesi ve farklı birçok hizmeti bulunan yeni bir sosyal tesis inşa ettik. Büyükçekmece ailemizin ve ilçemize gelen konuklarımızın her türlü sosyal ihtiyacını karşılayabilecekleri örnek bir tesisi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız.”