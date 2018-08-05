Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Türk mutfağı tanıtıldı

64 ülkeden gelen misafirler, Türk mutfağına hayran kaldı.

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türk mutfağı çeşitli ülkelerden gelen konuklara tanıtıldı. Büyükçekmeceli kadınların yaptığı, 650’ye yakın yöresel lezzet, 64 ülkeden gelen bin 500 kültür ve sanat elçisine stantlarda tanıtıldı. Gözlemeden lahmacuna, tulumba tatlısından revanisine kadar pek çok Türk mutfağına ait yiyecek konuk ülke vatandaşlarından büyük beğeni aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de stantları gezerek Büyükçekmeceli kadınlarla birlikte gözleme pişirdi. Yemekleri tadan konuklar Türk mutfağını ve özellikle lahmacunu beğendiklerini dile getirdi.

“Ülkemizin tanıtımına, Türk milletinin kültürüne büyük katkı sağlıyor”

Türk mutfağının tanıtımının yapılması konusunda önemli noktalara değinen ve Türk kültürünün Türk mutfağı ile tanıtılmasını vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün burada yurt dışından gelen 64 ülkeden gelen bin 500 sanat elçimizi ağırlıyoruz. Büyükçekmeceli kadınlarımızın, Büyükçekmece ailemizin 81 şehrini kapsayan yemek tanıtımını, herkes kendi yaşadığı, göç ettiği ilin yemeğini yaparak bu standa getirdi. 650’ye yakın yemek sunuluyor. Zor, külfetli ama Türk mutfağının tanıtımı da ülkemizin tanıtımına, Türk milletinin kültürüne büyük katkı sağlıyor. Onun için bugün burada, festivalin kapanış akşamından önce öğle yemeğini hep birlikte Türk mutfağına ayırdık” dedi.