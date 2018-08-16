Büyükçekmece muhteşem bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece’nin en büyük camilerinden biri olan Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii’nin yapımı tamamlandı. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan cami vatandaşların hizmetine girecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Sancak ailesinin işbirliğiyle Mimarsinan Mahallesi’ne kazandırılan camii görkemli mimarisi ve kapasitesiyle eşsiz bir yapı olma özelliğini taşıyor. Yüksek Mimar Prof. Dr. Mahmut Sami Kirazoğlu’nun mimarlığını yaptığı cami Büyükçekmece’nin sembol yapılarından biri olacak.

Kapasitesi ve mimarisiyle eşsiz bir eser

Mimarsinan Mahallesi’ni denetimleri sırasında vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyen Başkan Akgün, mahallelinin cami ihtiyacını gidermek için hemen çalışmalara başlamıştı. Büyük bir ekiple Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii’nin temelini atan Akgün, Büyükçekmece’ye eşsiz bir ibadethane daha kazandırdı. 2200 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilen cami 900 metrekare genişliğe sahip ve bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte.

Bir ibadethane olmasının yanında aynı zamanda içerisinde her ayrıntının düşünüldüğü bir taziye evi, abdesthane ve halk kütüphanesi yer alıyor. İmzasının bulunduğu tüm projelere kütüphane şartı koyan Akgün, özellikle vatandaşların ortak noktası olan camilere kütüphane inşa etmeyi ihmal etmiyor.

Emeği geçen herkese teşekkür etti

Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii’nin tamamlandığını ve ibadete gireceğini belirten Dr. Hasan Akgün; “Büyükçekmece tarihi yapılarıyla eşine az rastlanır bir ilçe. Altında imzamın bulunduğu tüm mimari yapıların dayanıklılıklarıyla ömürlük, mimarileriyle de yıllar içerisinde tarihi bir eser olmaları için titizlikle çalışıyorum. Mimarsinan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan İbrahim Sancak Camii’ne olan katkılarından dolayı başta Sancak ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni camimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.