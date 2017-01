Büyükçekmece Off - Road Grubu yüzlerce kişiyi kurtardı

İstanbul’da haftasonu etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı aralıksız mücadelesini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi’ne en büyük destek Büyükçekmece Off-Road Grubu’ndan geldi.



24 saat nöbet tuttular

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve son yılların en yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Özellikle ilçe merkezine uzak bölgelerde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan veya hastalık, doğum gibi acil durumlarda belediyenin en büyük destekçisi bu yılda Büyükçekmece Off - Road Grubu oldu. Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri ile birlikte 24 saat nöbet tutan offr-Road ekibi, acil durumlara anında müdahale ederek yüzlerce vatandaşa yardım etti.



Başkan Akgün’den teşekkür

Büyükçekmece Off - Road Grubu’nun tamamen gönüllük esasıyla halka hizmet verdiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Son yılların en yoğun kar yağışına karşı belediyemizin sürdürdüğü mücadele ve çalışmalarda bize destek veren Büyükçekmece Off - Road Grubu’na Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca olumsuz hava koşullarında mahsur kalan ve acil durumdaki yüzlerce insanımıza ulaşarak belediyemizin irtibat noktalarına taşıdıkları için kendilerini kutluyorum” dedi.