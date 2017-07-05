Büyükçekmece parklarıyla da fark oluşturuyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün en çok önem verdiği hizmetlerden biri olan daha yeşil bir kent projesi kapsamında ilçeye sürekli olarak yeni yeşil alan ve parklar kazandırılıyor.

Park sayısı sürekli artıyor

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ömrünü dolduran parkları yenilerken, ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni parklar yapıyor. 186 adet parka sahip olan Büyükçekmece’de her geçen gün park sayısı artırılırken eski parklarda modern biçimde yeniden tasarlanarak halkın hizmetine açılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapım ve yenileme çalışmaları dışında mevcut parklarda mevsimlik çiçekler dikerek, meydanlarda da sürekli olarak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımı devam eden ve tamamlanan parklar

2017 yılı içerisinde pek çok yeni park yapan Büyükçekmece Belediyesi, yaz ayı başında başlattığı çalışmalar kapsamında ise Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Atılım Park ve 19 Mayıs Mahallesi Osman Gazi Caddesi’ndeki Saydağ Parkı’nı yeniliyor. Güzelce Mahallesi’nde İfaket Genç Parkı ve Yüce Sokak Parkı ile Muratçeşme Mahallesi Hünkartepece Caddesi Melisa Sokak’ta yapılan parklar bitim aşamasına geldi. Kamiloba Mahallesi Atatürk Caddesi Cami Sokak’ta Yeni Meydan çalışması tamamlanarak hizmete açıldı. Öte yandan Mimarsinan Merkez Mahallesi İnönü Caddesi Arafat Sokak’ta yapımına başlanan parkta ise çalışmalara devam ediliyor.

Hedef 200’ün üzerinde park

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’nin Türkiye’nin en yeşil ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirterek; “Daha yeşil bir Büyükçekmece sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Hedefimiz 186 olan park sayısını 200’ün üzerine çıkartmaktır. Ayrıca yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarımız tasarımlarıyla da fark oluşturacak niteliktedir” diye konuştu.