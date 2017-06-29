Büyükçekmece ‘Sanat Sokağı’ hizmete giriyor

Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Demokrasi Parkı bitişiğindeki sokak ve park içinde olmak üzere toplam 30 stanttan oluşan Sanat Sokağı’nda, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin satışı yapılabilecek. Tüm hazırlıkları tamamlanan sokak birkaç gün içinde faaliyete geçecek.

Büyük rağbet görmesi bekleniyor

Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece’de hizmete girecek olan Sanat Sokağı, Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projelendirildi. İstanbul’un yaz aylarında en yoğun ilçelerinden biri olan Büyükçekmece Kordonboyu bölgesinde hizmete girecek olan Sanat Sokağı’nın büyük rağbet görmesi bekleniyor.