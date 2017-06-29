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29 Haziran 2017 14:51

Büyükçekmece ‘Sanat Sokağı’ hizmete giriyor

Büyükçekmece Belediyesi’nce yapımı tamamlanan “Sanat Sokağı” hizmete giriyor.

Büyükçekmece ‘Sanat Sokağı’ hizmete giriyor

29 Haziran 2017 14:51


Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Demokrasi Parkı bitişiğindeki sokak ve park içinde olmak üzere toplam 30 stanttan oluşan Sanat Sokağı’nda, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin satışı yapılabilecek. Tüm hazırlıkları tamamlanan sokak birkaç gün içinde faaliyete geçecek.



Büyük rağbet görmesi bekleniyor


Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece’de hizmete girecek olan Sanat Sokağı, Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projelendirildi. İstanbul’un yaz aylarında en yoğun ilçelerinden biri olan Büyükçekmece Kordonboyu bölgesinde hizmete girecek olan Sanat Sokağı’nın büyük rağbet görmesi bekleniyor.




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