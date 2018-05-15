Büyükçekmece Sancaklar Camii’ne “Mükemmellik” ödülü

Dünyanın en iyi yeni yapılarını değerlendirerek, bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olarak gösterilen Uluslararası Mükemmellik 2018 RIBA Ödülleri’ni, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü, Sancaklar Camii de dahil olmak üzere en iyi 20 yeni yapıyı açıkladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sancaklar Camii’nin sürekli uluslararası alanda ödüller almasının Türkiye ve Büyükçekmece adına onur verici olduğunu söyledi.

En iyi 20 yapı arasına girdi

İngiliz Büyükelçiliği Kraliyet Enstitüsü, İstanbul’da Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Camii de dahil olmak üzere, bu çağdaş tasarım, altyapı planları, özel konutlar, kültür merkezleri, kentsel yerler, eğitim binaları ve ibadethaneleri ile dikkat çeken 20 yeni yapıyı seçti. Türkiye’nin Dünya çapındaki yüz akı mimar Emre Arolat’ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü’nü (2018) Royal Institute of British Architects’den (RIBA) aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.

"Ülkemize çok önemli bir eser kazandırdık"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mimar Emre Arolat’ı elde ettiği uluslararası başarılarından dolayı kutlayarak; “Yerin 9 metre altında alışagelmişin dışında tasarlanan ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası’ndan esinlenilerek inşa edilen Sancaklar caminin bundan sonrada pek çok ulusal ve uluslararası ödül alacağına inanıyorum. Ülkemize son derece önemli bir eser kazandırdık. Emeği geçen Başta Emre Arolat olmak üzere Sancaklar ailesine şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.