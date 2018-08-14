Sporcu çocuklara sertifikaları verilirken, derece yapan gençlere de madalya takdim edildi.

2 ay boyunca çocuklara hizmet veren Büyükçekmece Yaz Okulu sona erdi.3 bin 500 sporcu çocuk, yaz okulunda 19 branşta eğitim aldı. Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan kapanış törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de çocuklarla birlikte spor yaptı. Başkan Akgün yaz okulunda eğitim alan çocuklarla yakından ilgilendi. Onlarla birlikte bisiklet sürdü, tenis oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu kapanış töreninde Başkan Akgün çocukları tebrik etti. Voleyboldan basketbola, okçuluktan bisiklete, tenise kadar pek çok branşın bulunduğu yaz okulunda çocuklar sertifika ile ödüllendirildi.

Yaz spor okullarında eğitim alan ve dereceye giren genç sporculara da Başkan Akgün madalyalarını takdim etti. Ödül törenin ardından çocukların zumba gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

“Çocuklarımızın halk ve spor akademilerinde eğitim almaları teşvik edilmelidir”

Çocukların spora ve sanata teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “3 bin 500 çocuğumuz daim olarak devam etti. 19 branştan yaz boyunca akademi mezunu öğretmenleri aracılığıyla eğitim aldılar. 7 bin çocuğumuz Büyükçekmece Spor Akademisi’nde eğitim aldı. Bu eğitim, bu çocuklarımızın hayata bağlanması, normal eğitimlerinde daha başarılı olması ve kendilerine güveninin artması bakımından çocuklarımız şanslı. Kısa zamanda 10 tane çocuğumuz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe altyapılarına transfer oldular. Çocuklarımızın hayata daha iyi bağlanmalarında, kendilerine olan güveni arttırmaları, daha çok sosyalleşmeleri bakımından belediyelerin, özellikle Büyükçekmece Belediyesi’nin örneği olduğu gibi halk akademilerinde ve spor akademilerinde eğitim almaları teşvik edilmelidir ve buralara çocukların ısındırılması lazım. İşte Büyükçekmece 15 bin çocuğu yaz boyunca ağırladı ve tamamı ücretsiz” diye konuştu.

“Adım adım ilerleyerek basketbol öğreniyoruz”

Yaz okulunda eğitim alan Deniz Akbaba, “Basketbol oynuyoruz. Spor yaptık, basketbol hareketlerine çalıştık, top hareketlerine çalıştık. Çok güzel, çok eğlendim” dedi. Bir diğer yaz okulu öğrencisi Bartu Karataş ise; “Burada spor dalımız basketbol. İlk önce yaralanmamamız için ısınma hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra adım adım ilerleyerek basketbol öğreniyoruz. Hocamız bizi her gün eğlendirmeye çalıştı, ben de çok eğlendim. Umarım buradaki herkes eğlenmiştir. Seneye tekrar devam edeceğim” şeklinde konuştu.