Büyükçekmece’de 19 Mayıs etkinlikleri dolu dolu kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçenin her bölgesinde farklı spor branşlarında etkinlikler ve müsabakalar düzenledi. Futbol turnuvası, tenis turnuvası, bisiklet yarışları, güreş turnuvası, yelken yarışları, basketbol turnuvası, voleybol turnuvası, rüzgar sörfü, off road yarışması, okçuluk turnuvası ve satranç turnuvası ile gençler 19 Mayıs’ı dolu dolu kutladı.

Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinliklerde müzikal gösteri, sabah sporcularının zumba gösterisi, spor ve gençlik yılı tanıtım filmi, müsabakalarda başarı gösteren oyuncuların ödül töreni gerçekleşti. Etkinliklere Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı. Ödül alan sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Akgün alana meşalelerle gelen sporcularla da gençlik meşalesini yaktı.

Spor yapmanın hayattaki başarıya çok önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Biraz sonra adı 19 Mayıs Gençlik İftarı olan iftar soframıza oturacağız. Ramazanınızı da kutluyorum. Büyükçekmece’den başka herhangi bir yerde 19 Mayıs Gençlik İftarı diye bir ibare göremezsiniz. Büyükçekmece yenilikleri yapmaya devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz saat 12’den bu yana devam eden sonunda gördüğünüz bu manzara kolaylıkla hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir manzara. 6 yaştan herhalde 75 yaşına kadar kendini genç hisseden birçok sporsever çeşitli faaliyetlerde ödüller aldılar. Ödül almak önemli değil. Önemli olan sporu sevmek ve spor yapmak. Sporu seven kendini sever, dost ve arkadaşlarıyla ilişkisini çok rahat kurar ve kendine güveni artar. Podyuma çıkmak, ödül almak veya kendi uğraştığı spor dalında kendini yükseltmek gelecekte kendi istikbalini kurması bakımından bütün sporcu kardeşlerim için çok büyük bir fırsattır. Spor yaptığınız müddetçe kendinize güveninizin artacağını ve hayatta devamlı başarılı olacağınızı unutmayınız" diye konuştu.

Etkinliklerin ardından Başkan Akgün ve alandakiler iftar sofrasına oturarak oruçlarını açtılar.