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Büyükçekmece'de akıllı telefon eğitimine büyük ilgi

Büyükçekmece Belediyesi’nin kahvehanelerde başlattığı akıllı telefon eğitimi vatandaşlardan gelen talep üzerine devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin kahvehanelerde başlattığı akıllı telefon eğitimi vatandaşlardan gelen talep üzerine devam ediyor.


Bu kez de Celaliye ve Kumburgaz'daki kahvehane ve kafeleri gezerek özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlara teknoloji kullanımı öğreten Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri, hem vatandaşların merak ettiklerini yanıtlıyor hem de akıllı telefon kullanımıyla ilgili yeni bilgiler öğretiyor.


Halk akademisi eğitmenleri tüm ilçeyi gezerek vatandaşlara akıllı telefonlardan e-devlet uygulaması, hastane randevusu almayı, bankacılık işlemleri yapmayı ve whatsapp uygulaması kullanmayı öğreterek sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar ortaya çıkartmaya devam ediyor.


“Teknolojinin gerisinde kalamayız”


Vatandaşların mutlaka hastane randevusu, e-devlet kullanımı gibi önemli uygulamalara hakim olmaları gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Birkaç ay önce başlattığımız vatandaşlara akıllı telefon öğretme hizmetimize tüm ilçe genelinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine ekiplerimiz, Celaliye ve Kumburgaz'da akıllı telefon kullanım eğitimini sürdürdü. Çağımız teknoloji çağı. Yeni teknolojileri ve uygulamaları yakından takip etmeliyiz” ifadesini kullandı.

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