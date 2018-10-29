Büyükçekmece'de Aleyna Tilki şarkılarıyla 29 Ekim coşkusu

İSTANBUL (İHA) – Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümünde Büyükçekmeceliler Aleyna Tilki şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu yaşadı. Konserde konuşan genç şarkıcı, “Ne Mutlu Türk'üm diyene, bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Şarkılara bile zor dökerim” dedi.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükçekmece'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kültürpark'tan başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve büyük bir coşkuyla Cumhuriyet için yürüdü. Büyükçekmece Belediyesi'nde sona eren yürüyüş sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Moldova Meclisi Milletvekili Valeriu Ghiletchi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Şeref Bayrağı ödülünü takdim etti. Ardından sevilen şarkıcı Aleyna Tilki vatandaşlarla buluştu. Kendisini dinlemeye gelenler için sevilen şarkılarını seslendiren Tilki'ye vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Genç şarkıcı, dansları ve enerjisiyle hayran bırakırken Büyükçekmecelilere 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı.

“Büyükçekmece gençliği bana müthiş bir baskı yaptı”

29 Ekim'in tüm yurtta coşkuyla kutlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “95 yıl önce yine bir Pazar günüydü yüce Türk milletinin en mutlu günü olmuştur çünkü o gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarına “Arkadaşlar yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” demişti. Dün öyle bir rastlantı oldu, bütün benliğimizde kalbimize kadar o günün sıcaklığı hissediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Büyükçekmece gençliği bana müthiş bir baskı yaptı. İsteklerini yoğun bir şekilde ileterek bu akşam Aleyna Tilki'yi istediler. Sponsorumuza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam”

Cumhuriyet Bayramı'nda dinleyicilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, “Bugün çok önemli bir gün biliyorsunuz bugünün coşkusunu her birinizin enerjisinden teker teker hissettim. Acayip mutlu oldum, bayramınız kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm diyene, bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Şarkılara bile zor dökerim” dedi.