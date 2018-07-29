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29 Temmuz 2018 12:23

Büyükçekmece’de araç cayır cayır yandı

Büyükçekmece’de bir araç bilinmeyen bir nedenle aniden alev alarak, cayır cayır yandı.

Büyükçekmece’de araç cayır cayır yandı

29 Temmuz 2018 12:23

Gece yarısı mahalleyi aydınlatan araç yangını ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, dün Büyükçekmece Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar çıkan araç kısa sürede alev aldı. Gece yarısı caddeyi aydınlatan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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