Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinden, okullarında en başarılı ilk 3 öğrenciye düzenlenen törenle hediyelerini verdi.

Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Büyükçekmece Belediyesi, okullarında en başarılı ilk 3 öğrenciyi motive etmek amacıyla onlara bisiklet hediye etti. Yaşlarına göre verilen bisikletleri alan öğrenciler Büyükçekmece Belediyesi önünde hemen sürmeye başladı. Başkan Akgün hediye verdiği öğrenciler ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüzlerce bisikletli öğrencinin katıldığı tören havadan görüntülendi.

“Kendi boylarına ve yaşlarına göre bisikletler dağıtıldı”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Her yıl haziran ayında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden okullarında ilk üçe giren çocukların isim listesi ve yaşlarını istiyoruz. Bu hediyeyi çocuklarımızı ödüllendirmek ve daha çok çalışmaya teşvik etmek üzere dağıtıyoruz. Bugün de Büyükçekmece’de okullarında dereceye giren 200 çocuğumuz oldu. Yaz tatillerinde rahatça kullanabilecekleri kendi boylarına ve yaşlarına göre bisikletler dağıtıldı" dedi.