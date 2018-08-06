Büyükçekmece’de Beach Volley rüzgarı esti

İstanbul’un en güzel sahilinde gerçekleşen turnuvaya 144 sporcu katıldı. 10 kişilik hakem heyeti ve teknik heyetlerin görev aldığı karşılaşmalara izleyiciler yoğun ilgi gösterdiler.

15 Temmuz 2018 tarihinde başlayan turnuvada, 13 - 14 yaştan elit kategoriye kadar her gruptan 32 erkek takımı ile 16 kız takımı boy gösterdi. 3 Ağustos 2018 Cuma günü sona eren Büyükçekmece Beach Voley CUP 2018’in ödül töreni Ari ve Asya’nın mini konserleri ile renklendi. Derece girenlere kupa, madalya ve ödülleri; İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Meclis Üyeleri Tarık Erdoğan, Cemal Kaya ve Ersel Yazıcı tarafından takdim edildi.

Olimpia birincilik kürsüsünde

Büyükçekmece Becah Volley CUP’ta kızlarda BVA (Büyükçekmece Voleybol Akademi) 1., Olimpia Spor Kulübü 2., BVA 3. olurken erkeklerde ASSU 1., BENETO 2., Kungfu Pandalar takımı 3. olarak kürsüde yerlerini aldılar.