Büyükçekmece’de büyük zaferin 96’ncı yıl coşkusu

Büyükçekmece halkının yoğun katılım sağladığı törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda kutlamalara devam edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ilk törende Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapılması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Adem Meral, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tebrikler kabul edildi

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığı’na geçildi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü ve vatandaşların bayram kutlama tebriklerini kabul etti.