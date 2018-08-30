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30 Ağustos 2018 12:51

Büyükçekmece’de büyük zaferin 96’ncı yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Büyükçekmece’de büyük zaferin 96’ncı yıl coşkusu

30 Ağustos 2018 12:51

Büyükçekmece halkının yoğun katılım sağladığı törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda kutlamalara devam edildi.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ilk törende Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapılması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Adem Meral, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tebrikler kabul edildi


Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığı’na geçildi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü ve vatandaşların bayram kutlama tebriklerini kabul etti.




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