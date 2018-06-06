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06 Haziran 2018 11:45

Büyükçekmece’de çevre günü etkinliğine yoğun ilgi

Büyükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği farklı etkinliklerle ilçe halkına çevre bilincine yönelik bilgilendirme yaptı.

Büyükçekmece’de çevre günü etkinliğine yoğun ilgi

06 Haziran 2018 11:45


Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren çevre dernekleri, Dünya Çevre Günü’nde semt pazarlarında stand açarak ilçe halkına geri dönüşüm, çevrenin korunması ve daha sağlıklı bir çevre için neler yapılması konusunda bilgiler verdi.



“Geri dönüşüm gelecektir”


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği standlarda atık pil, atık yağ ve atık ambalaj malzemelerinin çevreye atılmaması konusunda da uyarılar yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Belediyesi ile irtibata geçilmesi durumunda doğaya zararlı atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanabileceği konusunda da bilgi verdi.


Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen “Geri Dönüşüm Gelecektir Projesi” hakkında da bilgiler veren belediye ekipleri, sağlıklı bir gelecek için çevrenin önemine vurgu yapılarak; çevreyi korumak ve en temiz haliyle gelecek nesillere bırakmak için herkesin duyarlılık göstermesi gerektiği konusuna da dikkat çekildi.



Naylon poşet yerine file


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha öncede ilçe genelindeki semt pazarlarını gezerek pazarcı esnafına Pazar yerlerinde çıkan ambalaj atıklarının doğru değerlendirilmesi için bilgilendirmişti. Dizdariye Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda, gün boyu süren etkinlikte naylon poşet yerine file kullanılması uyarısında da bulunularak vatandaşa file dağıtıldı.




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