Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı, Büyükçekmece'de büyük coşku ve heyecanla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Büyükçekmece Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleştirildi. Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katımıyla gerçekleşen törende Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Kaymakamlık binasındaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Büyükçekmece'deki okulların geçit töreni ile başlayan kutlamalar, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileri ile devam etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da anıldığı törende konuşan Büyükçekmece Kaymakamı Özel, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşatılacağını söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene halkın ilgisi de yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Kulübü üyelerinin gösterisi ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.