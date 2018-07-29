Büyükçekmece’de dev festival korteji

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ederken, geleneksel açılış kortejine katılan 64 ülkenin temsilcileri ve Büyükçekmece’nin gönüllü sivil toplum kuruluşları muhteşem bir korteje imza attı. Başkan Dr. Hasan Akgün’ün de katıldığı kortej yürüyüşünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festival açılışında sevilen sanatçı Fatih Erkoç sahne alarak katılımcılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından dört kez dünyanın en iyi festivali ödülüne layık görülen, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kordon boyunda dev kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükçekmece Albatros’ta başlayan ve Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde son bulan kortej yürüyüşünde eşi Hatice Akgün ile birlikte Büyükçekmece ailesini selamlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sevgi gösterileri ile karşılandı. Korteje ülkelerinin geleneksel folklor kıyafetleriyle katılan 64 ülkenin temsilcileri ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının kendi tasarladıkları “Her şey Doğadan” temalı kostümleri büyük ilgi topladı. Kortej yürüyüşü sonunda sevilen sanatçı Fatih Erkoç şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.Festival yaklaşık bir hafta boyunca 64 ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.