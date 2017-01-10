Büyükçekmece’de hedef 4’te 4

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün, zorlu Avrupa maçları öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün, zorlu Avrupa karşılaşmalarının kendilerini beklediklerini belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. Ama ben inanıyorum ki takımımız bu zorlu virajı dönüp Avrupa’da 4’te 4 yaparak ülkemize yeni bir zafer daha yaşatacaktır. Her zaman yanımızda olan taraftarımızın bu zorlu maçta da takımlarına destek vereceklerine inanıyorum" dedi.

Gazanfer Bilge’de oynanacak

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu’ndaki 4’üncü maçını Slovakya’nın Prievidza takımı ile 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 20.00’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynayacak.