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06 Eylül 2018 11:57

Büyükçekmece’de hırsız polis kovalamacası

Büyükçekmece’de trafik polisleri tarafından kovalanan içinde 4 şüpheli bulunan çalıntı araç, diğer araçlara çarparak kaçtı.

Büyükçekmece’de hırsız polis kovalamacası

06 Eylül 2018 11:57

Polisin lastiklerine ateş ettiği araç ara sokakta terk edilmiş şekilde bulundu.


Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu’ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca ’dur’ ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı. Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu.


Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.




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