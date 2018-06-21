Büyükçekmece’de kaçak yapılan inşaatlar mühürlendi

Bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatları tek tek tespit edip mühürledi.

Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Türkoba Mahallesi Çayırlar Mevkii’nde arsası bulunan bazı şahıslar yasaları hiçe sayarak, su toplama havzasına kaçak inşaat yapmaya başladı. 2014 yerel seçimleri öncesinde de Büyükçekmece Belediyesi’nce bu bölgede kaçak yapıldığı tespit edilen 173 bina mühürlenerek yıkım kararı alınmış ve karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmişti. Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran seçimlerini yine fırsat olarak gören bazı kişilerin 15 adet kaçak inşaat girişiminde bulunduklarını tespit etti. Kaçak yapıldığı tespit edilen bu inşaatlar Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlenirken, Zabıta Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü ekipleri bölgede 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Ayrıca imar denetim ekipleri havadan ve karadan bölgeyi kontrol altında tutuyor.

“Hiç kimse yasaların üzerinde değildir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kaçak yapılaşmaya karşı sürdürülen imar denetimlerini bizzat takip ederek, seçimi fırsat olarak gören ve kaçak inşaat yapanlara asla izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Akgün, İmar Barışı kapsamı dışında kalan ve kaçak olduğu tespit edilerek mühürlenen kaçak inşaatlara ilişkin yıkım kararının önümüzdeki günlerde uygulamaya sokulacağını belirtti. Geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Büyükçekmece ilçesi sınırlarında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği vurgulayan Başkan Akgün, “Kaçak inşaat yapmaya kalkışanları bir kez daha uyarıyoruz. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Türkoba Mahallesi, Çayırlar mevkiinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen inşaatlar yıkılarak ortadan kaldırılacaktır” ifadesini kullandı.

Engellemelere karşı suç duyurusu

Ayrıca bölgede kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla görev yapan zabıta memuru ve imar müdürlüğü ekiplerini engellemeye yönelik girişim ve saldırıda bulunanlar içinde her türlü yasal girişimde bulunulacak. Yasalar çerçevesinde kamu görevi yapan belediye ekiplerine karşı mukavemet gösteren, görev yapmalarını engelleyen olursa bu kişiler hakkında da suç duyusunda bulunulacak.