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17 Mayıs 2018 10:34

Büyükçekmece’de kontrolden çıkan kamyon dükkana girdi

Büyükçekmece’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü önce yol kenarında bulunan direklere çarptı, ardından da 2 katlı bir binanın altında bulunan dükkana girdi.

Büyükçekmece’de kontrolden çıkan kamyon dükkana girdi

17 Mayıs 2018 10:34

Olası bir faciadan kıl payı dönülen kazada, kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda kurtardı.


Olay, Büyükçekmece Tepecik yolunda meydana meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yolda seyir halinde olan 32 BF 7915 plakalı meyve yüklü kamyonun sürücüsü Aladdin Çakar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarında bulunan direklere çarptı, ardından da hızla 2 katlı bir binanın altında bulunan dükkana girdi. O esnada binada ve dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyonda bulunan meyveler ise etrafa saçıldı.


İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzre hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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