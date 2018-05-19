Büyükçekmece’de korkutan çatı yangını

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın paniğe neden olurken dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında izolasyon çalışmaları yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Çatalca itfaiye amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri binaya ulaşamadı

Sokak üzerine gelen itfaiye ekipleri çatısı yanan binaya merdiven aracıyla ulaşamayınca yaya olarak müdahale etti. Bina çevresinde oluşabilecek çökmelere karşı güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri yangın 1 saat süre çalışmalar sonucunda kontrol atına aldı. Dumandan etkilenen bir kişi çevredeki ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

“Çok sayıda itfaiye ekibi geldi”

Yangını görüp itfaiyeyi arayan küçük yaştaki görgü tanığı ise, “Marketten çıktık ortalıkta yoğun bir duman vardı. Binanın çatısı bayağı bir şekilde yanıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık yandaki binaya sıçrayacak diye çok korktuk. Çok sayıda itfaiye aracı geldi birkaç tanede ambulans vardı. Dumandan etkilenen bir kişi gördük hepsi o kadar” şeklinde konuştu.

Yangını gören başka bir kişi ise, “Ben bu binada oturuyorum, yangını duyup geldim. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı çatıdaki izolasyon malzemelerinden bir yangın çıkmış galiba o yüzden sadece çatı yanmış” dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.