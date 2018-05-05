Büyükçekmece’de lüks villalara uyuşturucu baskını

Baskında 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de iki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba’da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi. Bu sabah saatlerinde lüks villalara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapa ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle adeta hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.