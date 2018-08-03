Büyükçekmece’de Manuş Baba rüzgarı

19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen açık hava konserleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda son dönemin sevilen şarkıcılarından Manuş Baba Büyükçekmece’de muhteşem bir konser verdi. Hayranlarının akın ettiği konseri binlerce kişi dinledi. Konser saatinden çok önce Büyükçekmece Kültürpark’a akın eden binlerce Manuş Baba hayranı kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Hayranıyla birlikte hep bir ağızdan sevilen şarkılarını söyleyen Manuş Baba Büyükçekmecelilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Konser sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Manuş Baba’ya teşekkür ederek, Büyükçekmece’nin simgesi olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü maketi hediye etti.