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Büyükçekmece'de Mehmetçik Vakfı yararına sergi

Ülker Keskin’in Mehmetçik Vakfı yararına gerçekleştirdiği kişisel el sanatları sergisi duyarlı Büyükçekmeceliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ülker Keskin'in Mehmetçik Vakfı yararına gerçekleştirdiği kişisel el sanatları sergisi duyarlı Büyükçekmeceliler tarafından yoğun ilgi gördü.


Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergide Ülker Keskin'in çalışmalarından elde edilen gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.


Sergiye Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Önder Yüksel Eryiğit de katıldı.


“Büyükçekmece Belediyesi olarak mutluluk duyduk”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, “Ülker Hanım duyarlı bir davranış sergileyerek bu serginin açılmasına vesile olmuştur. Büyükçekmece Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediği bu güzel sergi için Ülker hanıma teşekkür ediyorum” dedi.


“Ülker Keskin Kişisel El Sanatları Sergisi” 21 Kasım Çarşamba akşamına kadar Büyükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda sergilenmeye devam edecek.

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