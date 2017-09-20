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20 Eylül 2017 13:00

Büyükçekmece’de okullar zabıtaya emanet

Büyükçekmece’de çocukların okullara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri okul önlerinde nöbet tutarak, araç trafiğini yönlendiriyor.

Büyükçekmece’de okullar zabıtaya emanet

20 Eylül 2017 13:00


Büyükçekmece Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların önünde trafik önlemleri almaya başladı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde nöbet tutan zabıta ekipleri araç trafiğini yönlendirerek çocukların okullara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.



"Öğrenciler bizim geleceğimizdir"


Öğrencilerin huzurlu ve güvenilir bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri konusunda titiz davranan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Anne ve babalar çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderebilirler. Zabıta ekiplerimiz hafta içi her sabah 08.30 - 09.10 arasında okul önlerinde nöbet tutmaktadırlar. Unutmayalım ki öğrenciler bizim geleceğimizdir. Onların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları bizim için önemlidir" dedi.


Büyükçekmece Belediyesi’ne hassasiyetlerinden ötürü teşekkürlerini ileten öğrenci velileri, çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına göndermenin mutluluğunu yaşıyor.




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