Büyükçekmece'de oltalar engelliler için denize atıldı

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Sosyal Platformu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Yarışması'na katılan balıkçılar oltalarını bu kez de engelli vatandaşlar için denize attı.

Hiçbir yaş sınırlaması olmadan engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 100'ün üzerinde balıkçı katılarak engelli vatandaşlar için yarıştı.

Elde edilen gelirle akülü sandalye alınacak

Mimarsinan sahilinde düzenlenen yarışmadan elde edilen gelirin tamamıyla engelli vatandaşlara akülü sandalye alınacak. En çok balık tutan balıkçının birinci olduğu yarışmada vatandaşlar kıyasıya yarışarak keyifli dakikalar yaşadı. Yarışma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, en çok balık tutan ve en yüksek puanı elde ilk 3 üç isim Olgun Kara, Kürşat Ergam, Nazım Memişoğlu oldu

“Örnek bir davranışa imza attınız”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Sosyal Paltformu işbirliğiyle örnek bir davranışa imza atıldığını belirterek, yarışmaya katılan amatör balıkçılara başarı dileklerinde bulundu. Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Dr. Önder Yüksel Eryiğit konuşmasında Türkiye'de engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerken, Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Sosyal Platformu Başkanı Levent Doğan, katkılarından ve sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.