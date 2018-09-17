Büyükçekmece'de Sevgi Eli Market' ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Bugüne kadar hizmetlerden binlerce vatandaş yararlandı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım imkanı sunan “Sevgi Eli Market” binlerce vatandaşın umudu oldu. Sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç düzeylerine göre belirlenen limit tutarında verilen “Sevgi Eli Kartı” ile her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Her ayın belirli gün ve saatlerinde evlerinden servis ile Sevgi Eli Market'e gelen vatandaşlar gıda, tekstil ürünleri, temizlik malzemesi, zücaciyeye ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç maddelerini kart limitleri doğrultusunda hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Sevgi Eli Market 5 binin üzerinde ihtiyaç sahibine yardım eli uzatıyor.

Evde Sağlık Hizmeti

Büyükçekmece Belediyesi “Evde Sağlık Hizmeti” kapsamında yatalak ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşları ziyaret ederek ücretsiz olarak hasta bakım hizmeti sağlıyor. Evde sağlık hizmeti alan Büyükçekmeceliler belediyenin verdiği hizmetten ise son derece memnun. Belediyenin doktor ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara reçeteli enjeksiyon, serum uygulaması, kan alma, pansuman işlemleri, yara bakımı ve doktor danışmanlığı hizmeti ücretsiz veriliyor.

Hasta Nakil Hizmeti

Evde sağlık hizmetinin yanı sıra “Hasta Nakil Hizmeti” de sağlayan Büyükçekmece Belediyesi; hasta, yaşlı, engelli ve yataktan kalkamayacak durumda olan vatandaşlar için sağlık kuruluşlarına ulaşım imkanı sağlıyor. Acil durumda vatandaşların imdadına koşan “Hasta Nakil Hizmeti” sayesinde en yakın hastanede tedavi olunabiliyor.

Evde traş hizmeti yoğun ilgi görüyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürdüğü bir diğer hizmette “Evde Traş Hizmeti”, traş olma ihtiyacı duyan ancak evinden çıkamayan yaşlı veya hastalar, Büyükçekmece Belediyesi'ni arayarak randevu talep ediyor. Randevu günü ve saatinde traş talebinde bulunan kişinin evine giden Büyükçekmece Belediyesi'nin deneyimleri kuaförleri, saç, sakal traşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet eden bakıma muhtaç, sağlık hizmeti konusunda destek arayan ve evde traş hizmeti almak isteyenler belediyenin 444 0 340 numaralı telefonu arayarak hizmetten yararlanabiliyor.