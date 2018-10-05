Büyükçekmece'de tabela gerginliği

Büyükçekmece ilçe sınırına yaklaşık 4 ay önce dikilen “Mutluluk şehri Büyükçekmece hoş geldiniz” yazılı tabela gece saatlerinde İBB ekipleri tarafından kaldırılırken, Başkan Hasan Akgün, Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Fuar Merkezi önünde bulunan ve E5 kenarında yer alan otoparka “Mutluluk şehri Büyükçekmece hoş geldiniz” yazılı tabela dikmişti. Özel mülkiyet içerisinde yer aldığı belirtilen tabela, gece 01.00 sularında İBB ekipleri tarafından, alanının İBB'nin sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

“Özel mülkiyetten müsaade alarak diktik”

Kaldırılan tabelanın haberini alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, tabelanın olduğu otopark alanına gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın açıklaması yapan Başkan Akgün, tabelanın özel mülkiyet alanına kurulu olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz yer Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi'nin önü. Arkamızda yıkılı bulunan tabela, her belediye başkanı gibi her ilçenin girişinde bulunan ‘ilçemize hoş geldiniz' tabelasıdır. Büyükçekmece ilçesinde sadece bir tane var, o da bulunduğumuz noktada. Özel mülkiyete kurulmuş, herhangi bir şekilde büyükşehir belediyesinin kontrolü altında olan bir yol kenarı veya karayollarının istimlak sınırları içinde bir alan değil. Özel mülkiyet içinde ilgili kişiden müsaade alarak bu tabelamızı 4-5 ay önce dikmiştik. Halk da bunu çok beğenmişti ve basında da çok yer almıştı. 5 Ekim Cuma gece saat 01.00 sularında İstanbul Büyükşehir zabıtası bir ekiple geliyor, burada bulunan bir tabelayı oksijen kaynağı ile keserek indirip dağıtıyor” dedi.

Başkan Akgün İstanbul'daki diğer ilçelerin sınırlarında yer alan tabelaları örnek gösterdi. İlçe sınırlarında bulunan tabelaların yanlış olmadığını ifade eden Başkanı Akgün konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyesi de devletin bir kurumudur, Büyükçekmece Belediyesi de devletin bir kurumudur. Buranın özel mülkiyet alanı olduğunu, herhangi bir şekilde karayollarının veya büyükşehirin denetimde kalan bir alan olmadığını söyledim" dedi. Öte yandan, Başkan Akgün, sorunun giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.