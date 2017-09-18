Büyükçekmece’de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı. Okul öğrencilerinin çeşitli oyun ve müsamere gösterileri ile başlayan törende konuşan Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Öğrencilere kitapları dağıtıldı

Eğitim - Öğretim Yılı açılış törenine Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yurt dışında olmasından dolayı Başkan Vekili Hayrettin Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Büyükçekmece Askerlik Şubesi Başkanı Per. Yb. Emre Avcı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner katıldı. Tören, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı öğrenci ders kitaplarının dağıtılmasıyla son buldu.