Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 12:23

Büyükçekmece’de yıkım gerginliği

Büyükçekmece Tepecik Çayırlar mevkiinde 13 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde harekete geçen belediye ekipleri mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Büyükçekmece’de yıkım gerginliği

03 Temmuz 2018 12:23

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda 4 polis yaralanırken, çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.


Seçim dönemini fırsat bilerek kaçak yapı yapan vatandaşlara belediye geçit vermedi. 24 Haziran seçimleri öncesinde de Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, Tepecik Çayırlar mevkii su toplama havzasında yapılan kaçak 13 yapı Büyükçekmece Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkıldı.


Bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatları önce tek tek tespit edip mühürledi ardından yıkımını gerçekleştirdi. Su toplama havzasına kaçak inşaat yapan şahıslar, yıkım ekibine karşı direndi. Vatandaşlar yıkıma direnince olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yıkıma engel olmaya çalışan vatandaşlar, polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 4 polis memuru yaralanırken, çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç